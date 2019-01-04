Полицейские, банные, цветочные, водные и воздушные: как в Казани выбирали самые креативные и «дальнобойные» сани

17:00, 04.01.2019 32
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  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов

Сегодня в Казани, в парке им. Горького прошел фестиваль креативных санок. Основными критериями отбора конкурсантов были креативная экипировка, необычный костюм, перфоманс перед спуском с горки, интересная конструкторская идея саней, а также дальность спуска саней до финишной отметки.

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