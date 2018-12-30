Работники ПАО «Казаньоргсинтез» справили новоселье в канун Нового года

29 декабря 171 работник ПАО «Казаньоргсинтез» получил ключи от новых квартир в жилом комплексе «Салават купере». По данным Госжилфонда при президенте РТ, с начала 2018 года по программе социальной ипотеки свыше 3 тысяч казанских семей улучшили свои жилищные условия.

Отметим, что Группа компаний ТАИФ ежегодно производит добровольные отчисления на реализацию программы по социальной ипотеке. В 2014—2016 годах на «Казаньоргсинтезе» действовали три жилищные программы. Работник мог использовать три источника финансирования: заем в размере 277 тысяч рублей, который выделяло предприятие, свои средства, а также кредит банка «Аверс». С 2014 по 2016 год предприятию была выдана квота на 1 600 работников. В прошлом году новоселье смогли отметить 675 работников «Казаньоргсинтеза».