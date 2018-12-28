Банк «Аверс» поздравил маленьких пациентов ДРКБ с наступающим Новым годом

12:54, 28.12.2018 Сюжет: ООО Банк «Аверс» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время» 11
1/11
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

27 декабря Банк «Аверс» поздравил маленьких пациентов Детской республиканской клинической больницы с наступающими новогодними праздниками.

Партнёрский материал

Распечатать материал

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи