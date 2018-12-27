«Чак-чай» на все времена: чай Петра Боткина, The Lipton Cup и «Требуйте чай съ кораблемъ»

19:38, 27.12.2018 52
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  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин

Сегодня в Казани открылся музей чайной культуры «Чак-чай». Он расположился в одном из особняков Старо-Татарской слободы — доме купцов Кушаевых на улице Каюма Насыри. В музее побывал фотокорреспондент «Реального времени» и увидел там коллекцию посуды и чайной утвари и интерьеры разных эпох, атрибутику различных чайных традиций.

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