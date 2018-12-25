Главная елка Татарстана – 2018: 1000 артистов, сказки Габдуллы Тукая и Юлианна Караулова «на десерт»

19:32, 25.12.2018 27
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Сегодня в «Татнефть Арене» прошла главная елка Татарстана. На нее приехали около 8 тыс. детей от 7 до 17 лет. Гостям представили шоу «Возвращение сказки», построенное на произведениях Габдуллы Тукая. В представлении приняли участие около тысячи артистов и певцов, а хедлайнером стала певица Юлианна Караулова.

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