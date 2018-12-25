«И снова бой…» Синоптики пугают, дворников не хватает, но уборка снега в Казани продолжается

09:00, 25.12.2018 21 2
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  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов

Вчера в Казани начался сильный снегопад, что сразу же привело к нарушению нормального ритма жизни города. Синоптики прогнозируют, что с 24 по 27 декабря выпадет до половины месячной нормы осадков. Как дорожные службы города борются с «неожиданно пришедшей зимой», представителям СМИ показали и рассказали в ходе ночного рейда по дорогам Казани. Журналисты побывали на перекрестках улиц Нурсултана Назарбаева и Павлюхина и улиц Сибгата Хакима и Бичурина. Подробности – в фоторепортаже корреспондента «Реального времени».

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 10:47
    Работают мужчины.
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  • Анонимно 17:20
    А ведь говорили, что готовы к зиме.... у нас во дворе не проехать ни пройти
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