«И снова бой…» Синоптики пугают, дворников не хватает, но уборка снега в Казани продолжается

Вчера в Казани начался сильный снегопад, что сразу же привело к нарушению нормального ритма жизни города. Синоптики прогнозируют, что с 24 по 27 декабря выпадет до половины месячной нормы осадков. Как дорожные службы города борются с «неожиданно пришедшей зимой», представителям СМИ показали и рассказали в ходе ночного рейда по дорогам Казани. Журналисты побывали на перекрестках улиц Нурсултана Назарбаева и Павлюхина и улиц Сибгата Хакима и Бичурина. Подробности – в фоторепортаже корреспондента «Реального времени».
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