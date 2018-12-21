Музей в Советском суде Казани: баян бывшего зампреда, приговоры на папиросной бумаге и книга судебных ошибок

Книга о судебных ошибках 1910 года, приговоры 1927 года и баян бывшего зампреда Газиза Гисметдинова стали экспонатами музейной экспозиции. Она открылась накануне в здании Советского райсуда. Благодаря найденным недавно архивам выяснилось: сам суд основан не в 1960-м, а еще в 20-е годы прошлого века. Тогда он был народным судом Молотовского района Казани. Приговоры в ту пору писали на папиросной бумаге перьевыми ручками, а наказания во многом были строже. По словам председателя Советского суда Радика Габдуллина, попала в экспозицию и машинка, на которой печатали решения в 40—50-х. В общем доступе для посетителей суда размещены две книги — «Суды Республики Татарстан» и «Верховный суд: история, события, люди». Их можно не только увидеть, но и почитать. Часть экспозиции посвящена спортивным победам работников суда. На открытии мини-музея побывали судьи Верховного суда РТ во главе с заместителем председателя по гражданским делам Маратом Хайруллиным и бывший председатель Магнави Гараев, ныне возглавляющий Лаишевский райсуд Татарстана.
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