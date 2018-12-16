«Куда сошлем врагов народа?» Коммунисты против повышения пенсионного возраста, НДС и цен на ЖКХ

20:00, 16.12.2018 25 3
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в казанском парке Тинчурина КПРФ провела митинг против повышения пенсионного возраста, НДС и цен на ЖКХ. На митинге выступил руководитель татарстанского отделения КПРФ Хафиз Миргалимов.

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 10:58
    все лидеры легальных татарстанских левых партий ставленники местной буржуазии.
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  • Анонимно 11:06
    Миргалимов молодец ! Чын коммунист .
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    Анонимно 13:31
    Чын артист.
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