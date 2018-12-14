Импортозамещение по-казански: на «Казанькомпрессормаше» будут выпускать оборудование для «Газпрома»

Сегодня на заводе «Казанькомпрессормаш» началось строительство нового производства по выпуску крупногабаритных компрессоров. В церемонии приняли участие президент РТ Рустам Минниханов и председатель Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков. В новом цехе будет налажен выпуск уникальных крупногабаритных компрессоров с мощностью привода более 25 МВт. Проект позволит оснащать строящиеся заводы СПГ высокотехнологичным компрессорным оборудованием. Сборка первых компрессоров в новом цехе планируется к 2020 году.
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