Музыка, юмор и «техно» в одном флаконе. Чем Blue Man Group удивят казанцев?

22:30, 13.12.2018 37
1/37
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Завтра в Казани выступит нью-йоркская перформанс-группа Blue Man Group. «Синие инопланетяне Известны исполняют музыкальные произведения с использованием труб из поливинилхлорида и других странных музыкальных инструментов, соединяя в своих шоу музыку, юмор и современные технологии.

Распечатать материал

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи