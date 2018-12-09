Против всего? Протестующие Казани объединились

Дольщики, обманутые вкладчики, противники МСЗ – вот лишь небольшая часть тех, кто пришел сегодня на площадь Тысячелетия, чтобы выразить свой протест. В центре Казани впервые прошел митинг, для организации которого также впервые объединились все основные протестные группы