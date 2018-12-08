Зимний книжный фестиваль в «Смене»: первый юбилей и «Что дальше?»

21:18, 08.12.2018 28
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

8 и 9 декабря в Казани пройдет десятый, юбилейный книжный фестиваль. Здесь пройдет ярмарка литературы, программа образовательных лекций, направленных на поиск ответа на вопрос «Что дальше?». Спикеры обсудят тренды литературы, расскажут о новинках. Также в мероприятие включена детская программа.

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