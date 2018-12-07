Татарстан vs. Extraliga: как хоккейные ветераны «отношения выясняли»

Сегодня в казанском Дворце спорта состоялся международный товарищеский матч между сборными командами ветеранов чешского и татарстанского хоккея. В состав сборной Татарстана вошли президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, а также мастера спорта, в разное время выступавшие за казанские хоккейные клубы СК им. Урицкого «Итиль» и «Ак Барс», Алексей Чупин, Вячеслав Андреев, Андрей Писарев, Руслан Зайнуллин, Марат Валиуллин. Возглавил татарстанскую сборную заслуженный тренер России Виталий Короткин. За команду Чехии на лед вышли в основном игроки чешской Extraliga под руководством многократного призера Олимпийских игр в составе сборной Чехословакии Яна Гавела. Место в воротах сборной Татарстана занял Евгений Мокеев. На последнем рубеже чешской команды встал Марцел Кучера. Итог матча — 10:7 в пользу сборной Татарстана.

