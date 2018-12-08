«Реальный рейтинг»: в Казани назвали лидеров года в ПФО

07:00, 08.12.2018 158
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7 декабря в отеле «Мираж» состоялось ежегодное вручение деловой премии «Реальный рейтинг». Обладателями награды стали компании из Татарстана, Самары, Чувашии, Нижегородской области и Перми. Лонг-лист из 100 лучших предприятий ПФО в 10 отраслях экономики определяли с помощью собственной методики издания при участии ведущих российских экспертов. Предлагаем вам фоторепортаж «Реального времени» о вручении премии, снятый нашими корреспондентами в режиме нон-стоп.

Фото Максима Платонова, Рината Назметдинова, Ильи Репина

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