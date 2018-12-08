«Реальный рейтинг»: в Казани назвали лидеров года в ПФО

7 декабря в отеле «Мираж» состоялось ежегодное вручение деловой премии «Реальный рейтинг». Обладателями награды стали компании из Татарстана, Самары, Чувашии, Нижегородской области и Перми. Лонг-лист из 100 лучших предприятий ПФО в 10 отраслях экономики определяли с помощью собственной методики издания при участии ведущих российских экспертов. Предлагаем вам фоторепортаж «Реального времени» о вручении премии, снятый нашими корреспондентами в режиме нон-стоп.
Фото Максима Платонова, Рината Назметдинова, Ильи Репина
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
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