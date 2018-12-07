Рождественский саммит: что ожидает рынок недвижимости в новом году?

Сегодня на Казанском ипподроме ведущие игроки рынка недвижимости встретились на VIII Рождественском саммите. Инвесторы, девелоперы, застройщики, проектировщики, аналитики, представители органов власти и профильных СМИ обсуждают текущее положение и прогнозы развития рынка в условиях новых реалий. В этом году программа саммита предполагает 10 различных секций по тематикам: обзор рынков жилой, торговой и офисной недвижимости, современная архитектура, апарт-отели, международные программы обучения в сфере недвижимости, секция по управляющим компаниям, проектированию современных школ и маркетингу. На мероприятии побывали корреспонденты «Реального времени».
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