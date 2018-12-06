«Неуверенный прием» и компенсации за счет бюджета: в Казани обсудили переход на «цифру»

13:58, 06.12.2018 34
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани прошло расширенное совещание, посвященное переходу с аналогового на цифровое телевещание в России. В обсуждении приняли участие председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев, замминистра цифрового развития России Алексей Волин, председатель Госсовета РТ Фарит Мухаметшин.

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