Искать и удивляться, вдохновляться и творить. Что увидят казанцы в обновленной Галерее современного искусства

07:00, 06.12.2018 41
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В ближайшие дни в Казани после реконструкции и модернизации откроется Галерея современного искусства. В обновленной галерее откроют три экспозиции: «Россия. Реализм. XXI век» и «Андрей Тарковский. Художник пространства» совместно с Государственным Русским музеем, а также ретроспективную выставку художника Игоря Вулоха «Эволюция белого».

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