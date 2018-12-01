Дед Мороз уже в Казани: как всероссийский волшебник казанцев поздравлял

17:30, 01.12.2018 21
1/21
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов

Сегодня в ЦКС «Московский» Всероссийский Дед Мороз поздравил с наступающим Новым годом жителей Казани. В этом году зимний волшебник посетит 22 города: Красноярск, Томск, Барнаул, Кемерово, Новосибирск, Омск, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Казань, Ижевск, Нижний Новгород, Саратов, Краснодар, Воронеж, Тулу, Санкт-Петербург, Череповец, Вологду, Ярославль и Москву.

Распечатать материал

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи