Школьники посетили открытую тренировку команды по водному поло «Синтез»

16:54, 30.11.2018 Сюжет: ПАО «Казаньоргсинтез» 24
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня в плавательном бассейне "Оргсинтез" состоялась встреча игроков, тренеров и президента СК ВВС "Синтез" Ирека Зиннурова с учащимися общеобразовательной школы №76. В ходе встречи дети с различными видами инвалидности и отклонениями развития получили возможность посмотреть открытую тренировку команды мастеров по водному поло, примерить экипировку и протестировать спортивный инвентарь команды, после чего в неформальной атмосфере пообщались со спортсменами.

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