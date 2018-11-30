Школьники посетили открытую тренировку команды по водному поло «Синтез»

Сегодня в плавательном бассейне "Оргсинтез" состоялась встреча игроков, тренеров и президента СК ВВС "Синтез" Ирека Зиннурова с учащимися общеобразовательной школы №76. В ходе встречи дети с различными видами инвалидности и отклонениями развития получили возможность посмотреть открытую тренировку команды мастеров по водному поло, примерить экипировку и протестировать спортивный инвентарь команды, после чего в неформальной атмосфере пообщались со спортсменами.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым