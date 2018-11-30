Школьники посетили открытую тренировку команды по водному поло «Синтез»

Сегодня в плавательном бассейне "Оргсинтез" состоялась встреча игроков, тренеров и президента СК ВВС "Синтез" Ирека Зиннурова с учащимися общеобразовательной школы №76. В ходе встречи дети с различными видами инвалидности и отклонениями развития получили возможность посмотреть открытую тренировку команды мастеров по водному поло, примерить экипировку и протестировать спортивный инвентарь команды, после чего в неформальной атмосфере пообщались со спортсменами.