На Заводе Бензинов ТАИФ-НК прошел остановочный ремонт

В целях обеспечения безопасной эксплуатации производственных установок, стабильной работы производства и обеспечения качества продукции на высоком уровне, в октябре-ноябре на заводах ОАО "ТАИФ-НК" проведен остановочный ремонт. Как проходил ремонт на Заводе Бензинов - в фоторепортаже "Реального времени".
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