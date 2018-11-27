На Заводе Бензинов ТАИФ-НК прошел остановочный ремонт

13:17, 27.11.2018 Сюжет: ОАО «ТАИФ-НК» 11
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

В целях обеспечения безопасной эксплуатации производственных установок, стабильной работы производства и обеспечения качества продукции на высоком уровне, в октябре-ноябре на заводах ОАО "ТАИФ-НК" проведен остановочный ремонт. Как проходил ремонт на Заводе Бензинов - в фоторепортаже "Реального времени".

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