Архивистам предоставляется… Как сотрудники отрасли в Татарстане получили профсоюзные гарантии

16:50, 26.11.2018 21
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня в Госкомитете РТ по архивному делу состоялось подписание отраслевого соглашения между Татарстанским республиканским комитетом общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации и Государственным комитетом Республики Татарстан по архивному делу на 2019-2021 годы. Соглашение определяет условия оплаты труда, гарантии, компенсации и льготы работникам архивной отрасли. За подписанием документа наблюдал фотокорреспондент «Реального времени».

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