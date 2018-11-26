Архивистам предоставляется… Как сотрудники отрасли в Татарстане получили профсоюзные гарантии

Сегодня в Госкомитете РТ по архивному делу состоялось подписание отраслевого соглашения между Татарстанским республиканским комитетом общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации и Государственным комитетом Республики Татарстан по архивному делу на 2019-2021 годы. Соглашение определяет условия оплаты труда, гарантии, компенсации и льготы работникам архивной отрасли. За подписанием документа наблюдал фотокорреспондент «Реального времени».
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым