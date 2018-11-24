«Без границ»: как в Казани прошел День инклюзивного спорта

Сегодня Казань присоединилась к всероссийскому фестивалю «День инклюзивного спорта. ГТО без границ». В футбольно-легкоатлетическом манеже Центрального стадиона дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья сдали нормы ГТО по нескольким дисциплинам. Участниками фестиваля стали 50 ребят в возрасте от 7 до 14 лет, в том числе 25 детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Школьники сдали 10 нормативов ГТО, адаптированных для людей с инвалидностью. Помогали детям 30 волонтеров-студентов Казанского государственного медицинского университета.
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