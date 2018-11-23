«Казаньоргсинтез» отметил двойной юбилей

09:40, 23.11.2018 Сюжет: ПАО «Казаньоргсинтез» 21
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

ПАО «Казаньоргсинтез» отметил двойной юбилей - 60-летие со дня основания и 55-летие со дня выпуска первой продукции. С праздником предприятие поздравили Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев, первый заместитель премьер-министра республики Татарстан Рустам Нигматуллин и другие. Для гостей выступили звезды татарской эстрады и творческие коллективы республики.

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