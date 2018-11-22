На «Казаньоргсинтезе» запустили четыре новые печи пиролиза

Сегодня на ПАО "Казаньоргсинтез" премьер-министр РТ Алексей Песошин, мэр Казани Ильсур Метшин, генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов, председатель Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» Руслан Шигабутдинов, генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов приняли участие в запуске четырех новых печей пиролиза. Мероприятие было приурочено к 60-летию со дня основания и 55-летию со дня выпуска первой продукции предприятия.
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