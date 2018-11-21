«История длиною в век»: архивная служба Татарстана отмечает юбилей

15:00, 21.11.2018 31
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Федерального архивного агентства Андрей Артизов осмотрели выставку «История длиною век», развернутую в стенах КДК им. Ленина, которая отражала главные вехи в истории архивной службы республики.

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