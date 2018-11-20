Пятизвездочный курорт в Болгаре ждет гостей: как прошел пресс-тур в Kol Gali Resort&SPA

16:10, 20.11.2018 65 3
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Единственный на территории Татарстана пятизвездочный курортный отель за пределами Казани готовится к официальному открытию, которое состоится 31 декабря текущего года. Инвестором реализации проекта выступила в том числе Группа компаний «ТАИФ». Планы управляющей компании — в обозримом будущем вывести отель на первые позиции по популярности в республике. Предпосылки к этому есть: уникальная архитектура, широкая палитра услуг, близость к одной из самых притягательных туристических точек региона — Древнему Болгару. Уже сейчас на новогодние праздники в отеле все места забронированы.

Что предлагает гостям Kol Gali Resort&SPA — увидели корреспонденты «Реального времени».

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 16:39
    Великолепно, шикарно.
    Надо будет съездить.
    Добавил бы только огромный русско-татарский самовар.
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  • Анонимно 16:44
    слишком пышно и помпезно
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  • Анонимно 17:10
    Нормально. Вон в Китае недавно построенные целые города пустыми стоят.
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