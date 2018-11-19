Сессия Госсовета РТ: как депутаты бюджет утверждали

Сегодня в зале заседаний парламента открылось 43-е заседание Госсовета РТ пятого созыва. Перед рассмотрением повестки дня депутаты почтили память супруги первого Президента Татарстана, Государственного советника Минтимера Шаймиева Сакины Шаймиевой минутой молчания. Главным вопросом повестки дня заседания стал законопроект о бюджете республики на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов.
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