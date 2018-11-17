Памяти жертв авиакатастрофы. В Казанском аэропорту прошел траурный митинг в связи с пятой годовщиной крушения Boeing 737-500

Сегодня в Международном аэропорту «Казань» состоялся траурный митинг, посвященный памяти жертв авиакатастрофы самолета «Боинг-737» в Казани. Вспомнив поименно всех жертв авиакатастрофы, собравшиеся почтили их память минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.



Трагедия произошла 17 ноября 2013 года. Авиалайнер Boeing 737-500, выполнявший рейс U9-363 по маршруту Москва — Казань, потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Казани. Погибли все находившиеся на борту 50 человек — 44 пассажира и шесть членов экипажа.