Памяти жертв авиакатастрофы. В Казанском аэропорту прошел траурный митинг в связи с пятой годовщиной крушения Boeing 737-500

Сегодня в Международном аэропорту «Казань» состоялся траурный митинг, посвященный памяти жертв авиакатастрофы самолета «Боинг-737» в Казани. Вспомнив поименно всех жертв авиакатастрофы, собравшиеся почтили их память минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.
Трагедия произошла 17 ноября 2013 года. Авиалайнер Boeing 737-500, выполнявший рейс U9-363 по маршруту Москва — Казань, потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Казани. Погибли все находившиеся на борту 50 человек — 44 пассажира и шесть членов экипажа.
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