Все лучшее — детям: Рустаму Минниханову и Игорю Комарову показали новый медицинский центр

17:00, 14.11.2018 27
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов и полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров посетили клинику «Мать и дитя», которая открылась вчера в Казани. Гостям показали кабинеты УЗИ, гинеколога, репродуктолога и эмбриолога, криохранилище, операционную, палаты, смотровую. В составе клиники площадью около 700 кв. метров имеется женская консультация с полным циклом наблюдения и ведения беременности, отделение ЭКО.

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