Карьера Бурмистрова, одинокий сборник Педан и возвращение Свитова: как «Ак Барс» готовится к матчу со «Слованом»

14:48, 12.11.2018 42
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Отсутствовавший почти месяц казанский «Ак Барс» вернулся на родную «Татнефть Арену». Фотокорреспондент «Реального времени» побывал на открытой для прессы тренировке и посмотрел, в каких сочетаниях команда готовится к играм со «Слованом» и ЦСКА.

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