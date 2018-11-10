«Алсу, не молчи!»: премьера новой концертной программы и миллион рублей для Фонда Анжелы Вавиловой

Сегодня на сцене «Татнефть Арены» певица Алсу представила свою новую концертную программу «Не молчи!». Концерт был благотворительным: все вырученные средства будут переданы для оказания помощи детским домам, интернатам, многодетным и малоимущим семьям, медицинским учреждениям и ветеранам. Алсу также вручила сертификат на миллион рублей Фонду имени Анжелы Вавиловой, который помогает детям с онкологическими заболеваниями.