«Алсу, не молчи!»: премьера новой концертной программы и миллион рублей для Фонда Анжелы Вавиловой

23:30, 10.11.2018 32 1
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня на сцене «Татнефть Арены» певица Алсу представила свою новую концертную программу «Не молчи!». Концерт был благотворительным: все вырученные средства будут переданы для оказания помощи детским домам, интернатам, многодетным и малоимущим семьям, медицинским учреждениям и ветеранам. Алсу также вручила сертификат на миллион рублей Фонду имени Анжелы Вавиловой, который помогает детям с онкологическими заболеваниями.

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