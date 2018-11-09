Богатый улов: как казанские второклашки старые батарейки сдавали

Сегодня второклассники 146-й казанской школы принесли в Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан более 200 кг отработанных батареек. Специалисты министерства поблагодарили ребят за их труд, рассказав о дальнейшем пути батареек в Челябинск на утилизацию и наградив юных экологов памятными подарками.
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