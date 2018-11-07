Экскурсия для министра: как Павел Колобков знакомился с казанским волейболом

19:00, 07.11.2018 24 1
1/24
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня министр спорта Российской Федерации Павел Колобков в рамках рабочей поездки в Казань посетил Центр волейбола. Он побывал на тренировке юных волейболисток, пообщался с главным тренером казанского «Зенита» Владимиром Алекно, а также с игроками молодежного и основного составов клуба.

Распечатать материал

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:37
    Спирик, ну ты как всегда
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи