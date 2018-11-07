Команда «Нижнекамскнефтехима» прошла в суперфинал фестиваля «Наше время — Безнен заман»

Команда «Нижнекамскнефтехима» прошла в суперфинал республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время – Безнен заман». Заключительный этап зонального тура состоялся в Нижнекамске в обновленном Доме народного творчества. Это стало своеобразной премьерой – здание официально открылось после капитального ремонта. Средства на реконструкцию в сумме 60 млн рублей выделил «Нижнекамскнефтехим».
На обновленной сцене соревновались 11 команд от организаций и учреждений Нижнекамска и близлежащих районов. В творческую сборную «Нижнекамскнефтехима» вошли 22 сотрудника от 18 до 35 лет – это представители основных рабочих профессий предприятия. Команда выступила во всех номинациях – в «Танцевальном направлении», «Минуте славы» и представила несколько номеров в «Музыкальном направлении». По результатам нефтехимики завоевали первые и вторые места, а также были награждены дипломами. Теперь команде «Нижнекамскнефтехима» предстоит участие в суперфинале, который пройдет 16 ноября в Казани.
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