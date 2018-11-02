«Дъло №29. Переписка о кражъ иконъ». История похищения образа Богородицы Казанской в документах Госархива РТ

Сегодня сотрудники Государственного архива РТ на один день достали из хранилища документы за 1904 год о похищении иконы Казанской Божией Матери и Христа Спасителя. Среди старинных документов полицейские отчеты с места преступления и о мероприятиях, предпринятых к розыску икон, о задержании подозреваемого Чайкина и др.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии