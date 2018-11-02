«Дъло №29. Переписка о кражъ иконъ». История похищения образа Богородицы Казанской в документах Госархива РТ

Сегодня сотрудники Государственного архива РТ на один день достали из хранилища документы за 1904 год о похищении иконы Казанской Божией Матери и Христа Спасителя. Среди старинных документов полицейские отчеты с места преступления и о мероприятиях, предпринятых к розыску икон, о задержании подозреваемого Чайкина и др.