«Дъло №29. Переписка о кражъ иконъ». История похищения образа Богородицы Казанской в документах Госархива РТ

12:28, 02.11.2018 22 5
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня сотрудники Государственного архива РТ на один день достали из хранилища документы за 1904 год о похищении иконы Казанской Божией Матери и Христа Спасителя. Среди старинных документов полицейские отчеты с места преступления и о мероприятиях, предпринятых к розыску икон, о задержании подозреваемого Чайкина и др.

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комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 02 нояб
    Молодцы архивисты
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  • Анонимно 02 нояб
    Пожалуйста, да....
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  • Анонимно 02 нояб
    всегда хотела работать в архиве, смотреть такие книги, но увы, аллергия
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  • Анонимно 02 нояб
    Супер интересно! Серьезно! Это же реально Тру детектив ))
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  • Анонимно 02 нояб
    Малоинформативно. Надо больше читаемого текста , а не фото архивиста
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