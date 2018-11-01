Бункеры на сваях, «счастливый билетик» и фото на память: как в Заинске открывали элеватор «Агросилы»

Сегодня в Заинске холдинг «Агросила» Ильшата Фардиева открыл элеватор, в строительство которого было инвестировано 1,5 млрд рублей. Новый комплекс по приему, хранению, чистке и сушке зерна различных агрокультур рассчитан на производственную мощность 150 тыс. тонн единовременного хранения. На открытии побывал корреспондент «Реального времени».
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