Специалисты широкого профиля. Как в Казани проходит «Абилимпикс-2018»

Сегодня в Казани открылся региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс-2018». В течение двух дней около 180 татарстанцев будут бороться за право принять участие в IV национальном чемпионате в Москве. В этом году соревнования организованы по трем категориям: «Студенты», «Специалисты» и «Школьники». Участники состязаются по 25 компетенциям. Главными экспертами на конкурсе выступают работодатели.
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