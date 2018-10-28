«Боевые» медали: кто стал победителем Поволжского этапа Всероссийских студенческих игр в Казани

19:18, 28.10.2018 27
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  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов

Сегодня в Поволжской академии спорта завершился Поволжский этап Всероссийских студенческих игр боевых искусств. Спортивный вуз принял на своей площадке более 350 спортсменов-студентов ПФО, соревновавшихся в айкидо, всестилевом каратэ, тайском боксе, киокусинкай, самбо, кикбоксинге и тхэквондо-ВТФ. На закрытии игр побывал фотокорреспондент «Реального времени».

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