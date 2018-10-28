«Боевые» медали: кто стал победителем Поволжского этапа Всероссийских студенческих игр в Казани

Сегодня в Поволжской академии спорта завершился Поволжский этап Всероссийских студенческих игр боевых искусств. Спортивный вуз принял на своей площадке более 350 спортсменов-студентов ПФО, соревновавшихся в айкидо, всестилевом каратэ, тайском боксе, киокусинкай, самбо, кикбоксинге и тхэквондо-ВТФ. На закрытии игр побывал фотокорреспондент «Реального времени».
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым