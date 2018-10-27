Мини-парад, «фокусы» десантников, виртуозные «Стрижи» и полевая кухня: как в Казани прошла акция «Военная служба по контракту»

Сегодня в Казани прошла агитационная акция «Военная служба по контракту — твой выбор!». На площадке у «Чаши» были организованы мастер-классы по рукопашному бою, выставка вооружения, электронный тир. Зрители смогли увидеть выступление авиационной группы «Стрижи» на самолетах «Миг-29», десантирование парашютистов, концерт популярного исполнителя Натана, отведать блюда полевой кухни.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым