Цирковой «Айсберг»: сине-красные ведерки, дрессировщики на коньках, а хаски — на барабане

23:21, 26.10.2018 23
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

В Казанском цирке начинаются гастроли шоу «Айсберг». В преддверии представлений казанских журналистов пригласили в цирк, чтобы рассказать об изюминках шоу и раскрыть некоторые скреты.

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