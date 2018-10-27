100 лет татарского комсомола: «синеблузочники», KOMSOMOLLARNЬN ZOT-PUTJOFKASЬ и «Да здравствуют гости Донбасса»

Комсомол — политическая молодежная организация в СССР — в этом году отмечает 100-летний юбилей. Созданный 29 октября 1918 года Российский коммунистический союз молодежи (РКСМ) в марте 1926 года был переименован во Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ).



В Государственном архиве Республики Татарстан немало документов, отражающих все этапы становления и развития организации молодежи Татарстана. «Реальное время» знакомит вас с частью из них.