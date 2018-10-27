100 лет татарского комсомола: «синеблузочники», KOMSOMOLLARNЬN ZOT-PUTJOFKASЬ и «Да здравствуют гости Донбасса»

07:00, 27.10.2018 26 8
Всесоюзный комсомольский отряд «Дружба» на строительстве Дворца культуры в Набережных Челнах, 1971 г. «Синеблузочники» Спасского района ТАССР, 1927 г. (агитационный эстрадный театральный коллектив). Выступали в синих блузах и черных брюках (или юбках), что соответствовало традиционному облику рабочего на агитплакатах. Дом на ул. Комлева, где в 1920-1921 гг., где в 1920—1921 гг. размещался Татобком РКСМ Секретарь Арского райкома ВЛКСМС Г. Батыев во время встречи гостей из Донбасса, 1935 г. Комсомольская путевка В.К. Скороходкина об отправке его на сбор урожая в районы освоения целинных и залежных земель
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  • Всесоюзный комсомольский отряд «Дружба» на строительстве Дворца культуры в Набережных Челнах, 1971 г.
    Илья Репин
  • «Синеблузочники» Спасского района ТАССР, 1927 г. (агитационный эстрадный театральный коллектив). Выступали в синих блузах и черных брюках (или юбках), что соответствовало традиционному облику рабочего на агитплакатах.
    Илья Репин
  • Илья Репин
  • Дом на ул. Комлева, где в 1920-1921 гг., где в 1920—1921 гг. размещался Татобком РКСМ
    Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Секретарь Арского райкома ВЛКСМС Г. Батыев во время встречи гостей из Донбасса, 1935 г.
    Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Комсомольская путевка В.К. Скороходкина об отправке его на сбор урожая в районы освоения целинных и залежных земель
    Илья Репин
  • Илья Репин

Комсомол — политическая молодежная организация в СССР — в этом году отмечает 100-летний юбилей. Созданный 29 октября 1918 года Российский коммунистический союз молодежи (РКСМ) в марте 1926 года был переименован во Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ).

В Государственном архиве Республики Татарстан немало документов, отражающих все этапы становления и развития организации молодежи Татарстана. «Реальное время» знакомит вас с частью из них.

комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 07:26
    Не забудьте поздравить родителей! Они остались комсомолами
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  • Анонимно 09:42
    На комсомольских билетах печатали призывы Ленина и Троцкого - фото 23.

    Интересны призывы к Мировой диктатуре "пролетариата".
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    Анонимно 10:26
    Теперь понятны причины и цели замены "партийных документов" - РСДРП(б), ВКП(б) и комсомольских - в 1920 -1930-е гг. - надо было "вычеркнуть" имя соратника Ленина в деле установления Мировой диктатуры Троцкого.
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  • Анонимно 11:16
    Так интересно смотреть фотки такой недавней давности
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  • Анонимно 12:55
    С праздником, дорогие наши патриоты!
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  • Анонимно 13:09
    Молодость наше
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  • Анонимно 14:31
    Что там за женщина с синей лентой?
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  • Анонимно 15:45
    Красиво
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