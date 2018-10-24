Бизнес-бранч газеты «Реальное время» — «Инвестиции в недвижимость»

Сегодня, 24 октября, состоялся бизнес-бранч на тему «Инвестиции в недвижимость», организатором которого выступила интернет-газета «Реальное время».
На встрече приглашенные эксперты — риэлторские агентства, застройщики и девелоперы — обсудили вопросы, связанные с обвалом рубля, альтернативой драйверу рынка вместо ипотеки, оценкой рисков при инвестициях в недвижимость, а также поговорили о том, на каком этапе строительства стоит инвестировать и какой класс жилья имеет самую высокую доходность.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
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