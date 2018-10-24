Бизнес-бранч газеты «Реальное время» — «Инвестиции в недвижимость»

13:15, 24.10.2018 26
1/26
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня, 24 октября, состоялся бизнес-бранч на тему «Инвестиции в недвижимость», организатором которого выступила интернет-газета «Реальное время».

На встрече приглашенные эксперты — риэлторские агентства, застройщики и девелоперы — обсудили вопросы, связанные с обвалом рубля, альтернативой драйверу рынка вместо ипотеки, оценкой рисков при инвестициях в недвижимость, а также поговорили о том, на каком этапе строительства стоит инвестировать и какой класс жилья имеет самую высокую доходность.

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи