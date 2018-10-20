«Лучший по профессии» на КВЗ: молодые спецы четырех профессий борются за звания супер-мастеров

12:00, 20.10.2018 30
1/30
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня на Казанском вертолетном заводе состоялся финал конкурса профессионального мастерства среди молодежи на звание «Лучший по профессии-2018». В состязаниях приняли участие команды городских предприятий. В этом году конкурс проводится в двух возрастных категориях по четырем специальностям: слесарь-инструментальщик, электросварщик, инженер-технолог по обработке металлов резанием и фрезеровщик.

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи