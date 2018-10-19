Кто сделал Казань «цветущей»? В ратуше подвели итоги цветочного фестиваля

Сегодня подвели итоги проекта «Цветущая Казань» и «Цветочного фестиваля», победителей награждал мэр Казани Ильсур Метшин. К летнему сезону городские организации и горожане создавали цветочные композиции на различных площадках: во дворах, на фасадах зданий, прилегающей территориях. Победителей выбирали жители Казани, в режиме онлайн отдавая свои голоса за наиболее полюбившиеся объекты и композиции. Как чествовали победителей в Казанской ратуше, наблюдал фотокорреспондент «Реального времени».