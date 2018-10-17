Выездная редакция «Реального времени» на Finnish Business goes Kazan 2018 в лицах

20:00, 17.10.2018 18 1
Яана Реколайнен, генеральный директор Финско-Российской торговой палаты Яана Реколайнен, генеральный директор Финско-Российской торговой палаты Илкка Салонен, генеральный директор East Office of Finnish industries Илкка Салонен, генеральный директор East Office of Finnish industries Наталия Салонен, CEO isku Russia & CIS Наталия Салонен, CEO isku Russia & CIS Павел Павлинов, директор отдела рекламы Honka Павел Павлинов, директор отдела рекламы Honka Матвей Пироженко, генеральный директор Peikko Матвей Пироженко, генеральный директор Peikko Людмила Пулккинен, генеральный директор Navigator Logistics OY Евгений Осипенко, генеральный директор «Хухтамаки» Хейкки Луминнен, генеральный директор Finnish Education Group Julia Sihvola, представитель онкологической клиники Docrates Julia Sihvola, представитель онкологической клиники Docrates Tina Aho, специалист по маркетингу и продажам HYKSin Тимур Шагивалеев, генеральный директор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев, генеральный директор ОЭЗ «Алабуга»
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  • Яана Реколайнен, генеральный директор Финско-Российской торговой палаты
    Олег Тихонов
  • Яана Реколайнен, генеральный директор Финско-Российской торговой палаты
    Олег Тихонов
  • Илкка Салонен, генеральный директор East Office of Finnish industries
    Олег Тихонов
  • Илкка Салонен, генеральный директор East Office of Finnish industries
    Олег Тихонов
  • Наталия Салонен, CEO isku Russia & CIS
    Олег Тихонов
  • Наталия Салонен, CEO isku Russia & CIS
    Олег Тихонов
  • Павел Павлинов, директор отдела рекламы Honka
    Олег Тихонов
  • Павел Павлинов, директор отдела рекламы Honka
    Олег Тихонов
  • Матвей Пироженко, генеральный директор Peikko
    Олег Тихонов
  • Матвей Пироженко, генеральный директор Peikko
    Олег Тихонов
  • Людмила Пулккинен, генеральный директор Navigator Logistics OY
    Олег Тихонов
  • Евгений Осипенко, генеральный директор «Хухтамаки»
    Олег Тихонов
  • Хейкки Луминнен, генеральный директор Finnish Education Group
    Олег Тихонов
  • Julia Sihvola, представитель онкологической клиники Docrates
    Олег Тихонов
  • Julia Sihvola, представитель онкологической клиники Docrates
    Олег Тихонов
  • Tina Aho, специалист по маркетингу и продажам HYKSin
    Олег Тихонов
  • Тимур Шагивалеев, генеральный директор ОЭЗ «Алабуга»
    Олег Тихонов
  • Тимур Шагивалеев, генеральный директор ОЭЗ «Алабуга»
    Олег Тихонов

Сегодня в «Корстоне» открылся деловой форум Finnish Business — крупнейшее ежегодное деловое мероприятие финско-российского бизнеса, организуемое в России. В рамках мероприятия предусмотрены официальные встречи и деловые визиты на местные предприятия. Ключевая цель мероприятия — установление тесного делового партнерства с финским бизнес-сообществом. На форуме работала выездная редакция «Реального времени». Ее гости — в нашем фоторепортаже.

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:59
    А что за красотка в красном на всех фото?
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