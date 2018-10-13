Футбольный субботник в «Крыльях Советов»: уборка с мячом и лопатой

18:22, 13.10.2018 20
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в казанском парке «Крылья Советов» прошел осенний субботник. В нем приняли участие игроки «Рубина» Игорь Калинин, Вячеслав Подберезкин и Виталий Устинов. Кроме того, они провели футбольный мастер-класс, а также вручили подарки от «Рубина».

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