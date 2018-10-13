Как обманутые вкладчики апеллировали к Жеглову: в Казани прошел очередной митинг кредиторов ТФБ и «Интехбанка»

16:36, 13.10.2018 17 2
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  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов

Сегодня в Казани состоялся очередной митинг кредиторов «Татфондбанка» и «Интехбанка». На него пригласили ряд татарстанских чиновников, но митинг посетил только глава Республиканского фонда поддержки Айрат Нурутдинов.

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 21:14
    Мы требуем возврата своих денежных средств, оставшихся в банке в полном объеме!
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  • Анонимно 21:16
    Больше видно и написать нечего??
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