ТАИФ наградил детей, победивших в конкурсе «Занимательный мир химических элементов»

Памятными дипломами и подарками сегодня наградили победителей ежегодного корпоративного конкурса художественного творчества среди детей сотрудников компаний Группы ТАИФ. Ребята рисовали картины и лепили из пластилина поделки на тему «Занимательный мир химических элементов». Идеей для конкурса послужило решение ООН объявить 2019 год годом Периодической таблицы химических элементов. В этом году участие в конкурсе приняло более 700 детей из 12 предприятий Группы компаний ТАИФ, в число которых входят 33 участника, в том числе пять победителей дети сотрудников ОАО «ТАИФ».

Фото Максим Платонов