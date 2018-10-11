В «Хазинэ» стало «Хорошо!» Фантастические образы и буйство красок от Зиннура Миннахметова

19:06, 11.10.2018 28
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В галерее «Хазинэ» открылась юбилейная выставка Зиннура Миннахметова «Хорошо!». На ней представлено около 50 работ татарстанского художника, основателя первой художественной школы в Елабуге.

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