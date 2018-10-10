ТАИФ презентовал президенту Татарстана обновленный склон у НКЦ «Казань»

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов осмотрел обновленный сквер и склон у НКЦ «Казань». В долгожданном открытии обновленной территории приняли участие также мэр Казани Ильсур Метшин, генеральный директор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов, генеральный директор ОАО «Татнефтепроводстрой» Александр Пилишкин. Чуть больше года понадобилось Группе компаний ТАИФ для воплощения в жизнь этого уникального проекта. Обновление проходило в несколько этапов. Общая площадь благоустройства составила 30,8 тысячи кв. м.
Фото Ринат Назметдинов
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